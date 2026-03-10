Traffico Roma del 10-03-2026 ore 16 | 30

Il traffico a Roma alle ore 16:30 del 10 marzo 2026 mostra un incidente segnalato dall'infomobilità, servizio curato da luce verde e Roma servizi per la mobilità. La situazione ha provocato rallentamenti e congestione su alcune strade principali della città. Le autorità stanno gestendo la circolazione e forniscono aggiornamenti in tempo reale. La viabilità è temporaneamente compromessa in alcune zone centrali e periferiche.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità incidente con difficoltà di transito su via Ercole Bombelli all'altezza di via Portuense tra le 17 le 18 in Piazza dei Santi Apostoli è in programma una manifestazione possibili difficoltà di circolazione per il traffico di zona fino a venerdì 13 marzo chiusa per lavori la via Ardeatina tra via della Fotografia e via di Grotta Perfetta per il trasporto pubblico fino a domenica 15 marzo per i lavori di riqualificazione di viale del Parco del Celio modificato il servizio delle linee tram 3 e 8 la linea 3 è sostituita da bus della tratta Stazione Trastevere Porta Maggiore mentre il tram 8 è sostituito da bus per l'intera tratta Casaletto Piazza Venezia https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

