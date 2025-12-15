Traffico di droga smantellate due bande in Sardegna | arresti anche nel novarese

Un'ampia operazione dei Carabinieri di Olbia ha smantellato due bande dedite al traffico di droga, portando all’arresto di 21 persone. Gli interventi hanno coinvolto diverse province italiane, tra cui Sardegna, Novara, Bergamo e Latina, evidenziando l’estensione e la complessità dell’organizzazione criminale.

Ha interessato anche la provincia di Novara la maxi operazione dei carabinieri Olbia, che ha portato all'esecuzione di 21 misure cautelari, tra cui 10 in carcere, in diverse province della Sardegna (Sassari, Nuoro e Cagliari) e di altre tre regioni: Novara, appunto, Bergamo e Latina.

Maxi operazione anti-droga: due bande smantellate tra Sardegna e Novara - 21 misure cautelari eseguite, tra cui 10 arresti in carcere, nell’ambito di un’indagine sulla produzione e traffico di cocaina e marijuana su larga scala Una vasta operazione dei carabinieri di Olbia ... msn.com

