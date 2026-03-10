Totò spegne l’utopia | Miracolo a Milano al San Paolo

Al San Paolo si tiene lo spettacolo teatrale Miracolo a Milano, interpretato da Lino Guanciale nel ruolo di Totò e con Giulia Lazzarini come co-protagonista. La rappresentazione porta in scena la figura del celebre attore comico italiano, offrendo una rilettura della sua vita e delle sue opere sul palcoscenico. L’evento si svolge in questa sede e coinvolge il pubblico presente.

Lo spettacolo teatrale Miracolo a Milano vede Lino Guanciale nei panni di Totò, con Giulia Lazzarini come co-protagonista. La produzione, tratta dal film di De Sica, è in programma al Teatro San Paolo di Milano a partire da martedì 10 marzo 2026. L'opera riprende la storia del commediografo Zavattini e il suo tentativo utopico di trasformare la città. Il cast principale include anche Anna Bandettini nel ruolo di Lucia. Lo spettacolo promette di esplorare il conflitto tra l'ideale sociale e la realtà cruda della periferia milanese degli anni '50. La narrazione si concentra sul personaggio di Totò che, nella sua bontà, finisce per spegnere le illusioni dell'autore originale.