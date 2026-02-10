Torna il Salone dello Studente di Arezzo | il futuro a portata di mano

È tornato il Salone dello Studente di Arezzo, pronto ad accogliere studenti e famiglie alla ricerca di informazioni sui percorsi formativi e le opportunità future. L’evento si terrà nei prossimi giorni e offre un’occasione concreta per capire quali professioni digitali sono più richieste e come prepararsi al meglio. La partecipazione è aperta a tutti, senza bisogno di prenotazione, e rappresenta un punto di riferimento per chi vuole orientarsi nel mondo della scuola e del lavoro.

In Toscana, la domanda di professioni digitali ha registrato un incremento dell'8% nell'ultimo decennio, con circa 5.800posizioni attivate in media ogni anno (Irpet). Mentre il mismatch tra domanda e offerta sale: il 47,9% delle assunzioni previste risulta di difficile copertura, più della media.

