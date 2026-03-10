Tom Ford Reggiseno Tulle Iridescent Sable | Pro e Contro

Tom Ford ha lanciato il reggiseno in tulle iridescente Sable, un capo di lingerie che ha attirato l’attenzione per il suo design e materiali. Il prodotto è disponibile online e viene venduto attraverso vari negozi di moda e boutique. L’articolo include anche un avviso di nota di trasparenza, specificando la presenza di link di affiliazione che possono generare commissioni senza costi aggiuntivi per i clienti.

L'elemento distintivo di questo reggiseno Tom Ford risiede nell'audace utilizzo del tulle con una finitura iridescente sable, un materiale che non si limita a coprire ma dialoga attivamente con la luce. Questo tessuto genera un effetto cangiante che fa oscillare il colore tra un nero profondo e riflessi colorati, trasformando l'intimo da semplice capo funzionale in un oggetto estetico da passerella.