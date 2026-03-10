The Muse Fam e lo Shakespeare di D’Apote conquistano Recanati

A Recanati, la compagnia di arti visive e danza The Muse Fam e lo Shakespeare di D’Apote hanno attirato l’attenzione del pubblico con un’esibizione che ha suscitato stupore, sguardi estasiati e applausi unanimi. La performance ha coinvolto gli spettatori presentando un mix di espressioni artistiche e interpretazioni che hanno lasciato il pubblico senza parole. La serata si è conclusa con un’ovazione generale per gli artisti presenti.

Stupore, sguardi estasiati e applausi unanimi per la compagnia di arti visive e danza nell'anteprima nazionale di “Shakespeare – L’amore proibito che non poteva essere raccontato” RECANATI – Stupore, sguardi estasiati e applausi unanimi per la compagnia di arti visive e danza The Muse Fam. Prima, durante e al termine dello spettacolo di venerdì sera, messo in scena nel Teatro Persiani di Recanati sold out. L’anteprima nazionale di “Shakespeare – L’amore proibito che non poteva essere raccontato” si è aperta con l’emozione condivisa di Ettore Pelati, assessore alla Cultura di Recanati, e di Michele Antonio D’Apote, l'ideatore e regista, entrambi sul palco per i saluti di rito. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Articoli correlati

Leggi anche: Shakespeare e il mistero dell'amore proibito: la danza di The Muse Fam conquista il Teatro Persiani

Maria Paiato sul palco delle 'Muse' con il "Riccardo III" di ShakespeareANCONA – Dal 22 al 25 gennaio la stagione di prosa di Marche Teatro al Teatro delle Muse presenta Riccardo III di William Shakespeare.

Tutto quello che riguarda The Muse Fam

Discussioni sull' argomento Shakespeare e il mistero dell'amore proibito: la danza di The Muse Fam conquista il Teatro Persiani; Shakespeare, l’amore proibito che non poteva essere raccontato, spettacolo di arti visive e danza contemporanea in prima nazionale venerdì 6 marzo al Persiani. Produzione: The Muse Fam, direzione artistica di Michele Antonio D’Apote; La famiglia oggi tra fragilità e risorse: 4 marzo Ridotto delle Muse; Shakespeare, l’amore proibito. Danza e teatro fisico al Persiani.

The Muse Fam e lo Shakespeare di D’Apote conquistano RecanatiStupore, sguardi estasiati e applausi unanimi per la compagnia di arti visive e danza nell'anteprima nazionale di Shakespeare – L’amore proibito che non poteva essere raccontato ... anconatoday.it

The Muse Fam official. Eagles Of Death Metal · Miss Alissa (Live). Il 6 marzo è successo qualcosa che porteremo dentro per molto tempo. Un teatro pieno. Un silenzio che ascoltava. E alla fine… un applauso che ci ha ricordato perché facciamo tutto questo. - facebook.com facebook