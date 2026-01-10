Terremoto di magnitudo 5.1 a Reggio Calabria epicentro a 20 km al largo della costa e a 65 km di profondità avvertito anche a Messina
Un terremoto di magnitudo 5.1 si è verificato al largo della costa di Reggio Calabria, a circa 20 km dall’epicentro e a 65 km di profondità. L’evento è stato avvertito chiaramente anche a Messina e in diverse aree della Sicilia e della Calabria. Non sono stati segnalati danni significativi, ma si consiglia di seguire eventuali aggiornamenti dalle autorità locali.
Il sisma è stato percepito chiaramente anche a Messina e in numerose altre zone della Sicilia e della Calabria. Alle 7 del mattino, secondo quanto riferito dalla Protezione Civile, non risultavano segnalazioni di danni Una forte scossa di terremoto di magnitudo 5.1 è stata avvertita alle 05:5. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
