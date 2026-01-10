Terremoto di magnitudo 5.1 a Reggio Calabria epicentro a 20 km al largo della costa e a 65 km di profondità avvertito anche a Messina

Un terremoto di magnitudo 5.1 si è verificato al largo della costa di Reggio Calabria, a circa 20 km dall’epicentro e a 65 km di profondità. L’evento è stato avvertito chiaramente anche a Messina e in diverse aree della Sicilia e della Calabria. Non sono stati segnalati danni significativi, ma si consiglia di seguire eventuali aggiornamenti dalle autorità locali.

Terremoto in Calabria, scossa di magnitudo 5.1 al largo di Reggio: avvertita anche in Sicilia e Puglia - 1 ha colpito la Calabria, avvertito in Sicilia e Puglia. bigodino.it

Terremoto a Reggio Calabria: scossa di magnitudo 5.1 avvertita anche in Sicilia - Epicentro in mare al largo della costa ionica, a 65 chilometri di profondità. altarimini.it

FORTE SCOSSA DI TERREMOTO - MAGNITUDO 5.1 - AVVERTITA IN SICILIA ORIENTALE | dettagli --> https://www.teleone.it/2026/01/10/forte-scossa-di-terremoto-avvertita-in-sicilia-orientale-magnitudo-5-1/ - facebook.com facebook

Terremoto, scossa di magnitudo 5.1 avvertita in Sicilia Orientale L'epicentro a sud delle coste calabresi, la terra ha tremato poco prima delle 6 @TgrRai x.com

