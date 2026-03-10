Terra dei Fuochi la provincia di Caserta firma l’accordo per la rimozione dei rifiuti lungo le strade provinciali

La provincia di Caserta ha firmato un accordo con l’obiettivo di rimuovere e gestire correttamente i rifiuti abbandonati lungo le strade provinciali nella zona nota come Terra dei Fuochi. Il presidente della Provincia ha sottoscritto il documento con le autorità competenti, impegnandosi a intervenire per bonificare le aree interessate. L’accordo riguarda specificamente il territorio e le sue arterie stradali.

Il presidente della Provincia di Caserta ha sottoscritto l’accordo di collaborazione istituzionale finalizzato alla rimozione e alla corretta gestione dei rifiuti abbandonati nei territori della Terra dei Fuochi. Al termine dell'incontro, il presidente ha sottolineato l'eccezionalità del momento e la necessità di una gestione strutturata: "Siamo di fronte a un'opportunità unica. La Provincia di Caserta conta ben 1.400 chilometri di strade e quello che finora è stato considerato un insieme di 'interventi straordinari' deve finalmente trasformarsi in attività ordinaria. Non è pensabile che nel 2026 si debba ancora intervenire sulle piazzole di sosta ridotte a discariche; non è giusto per i cittadini di Caserta e per l'intera Regione Campania”. 🔗 Leggi su 2anews.it

