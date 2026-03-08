indian wells 2026 darderi fuori al debutto alcaraz e djokovic avanti

Nella notte italiana, Luciano Darderi è stato eliminato al primo turno del “Bnp Paribas Open” 2026, il primo Masters 1000 della stagione con un montepremi di 9 milioni di dollari. Alcaraz e Djokovic, invece, sono passati ai successivi turni. La competizione si svolge in California e vede i principali giocatori del circuito affrontarsi su campi in cemento.

Fuori nella notte italiana Luciano Darderi, battuto al debutto nel "Bnp Paribas Open" 2026, il primo Masters 1000 della stagione (montepremi 9.415.725) di scena sul duro di Indian Wells, nel deserto californiano. Il 24enne nato a Villa Gesell (Argentina), n.21 ATP e 20esima testa di serie, ha finito per cedere 46 62 64 contro l'australiano Rinky Hijikata, n.117 del ranking, che al primo turno ha fermato Francesco Maestrelli (n.114 ATP), pure lui qualificato. Darderi si era aggiudicato in tre set entrambi i confronti diretti con il 25enne di Sydney, disputati al primo turno del Roland Garros (terra) 2024 e al primo turno dello Us Open (cemento) 2025.

Indian Wells, Alcaraz e Djokovic al terzo turno. Darderi out(Adnkronos) – Carlos Alcaraz al terzo turno dell'Atp Masters 1000 di Indian Wells.

Alcaraz sul velluto a Indian Wells, avanza anche Djokovic. Darderi subito outTutto facile per il numero 1 contro Dimitrov INDIAN WELLS (USA) - Inizia senza problemi il cammino di Carlos Alcaraz inizia al BNP Paribas Open

ATP Indian Wells, Darderi prende penalty point sul match point e racconta: Nel secondo set ho vomitatoTennis - ATP | Il giudice di sedia chiama l'hindrance a Luciano Darderi e gli dà partita persa. L'azzurro guarda avanti: Sono state settimane difficili, ora bisogna preparare al meglio Miami ... ubitennis.com

Masters 1000 Indian Wells 2026: Darderi rimontato da HijikataSconfitta in rimonta per l'italo argentino, che non riesce a dare continuità al trionfo nell'ATP 250 di Santiago ... spaziotennis.com

