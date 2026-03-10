Temptation Island Sonia e Simone sono diventati genitori | è nato Gabriel

Sonia Barrile e Simone Margagliotti, entrambi noti per la partecipazione a Temptation Island, sono diventati genitori di un bambino di nome Gabriel. La notizia è stata annunciata tramite un post su Instagram, nel quale Sonia ha condiviso alcune foto scattate in ospedale. La coppia ha scelto di comunicare la nascita del loro bambino attraverso i social network, suscitando l’attenzione dei follower.

Sonia Barrile e Simone Margagliotti di Temptation Island sono diventati genitori: la bella notizia è arrivata su Instagram, dove l’ex protagonista del reality show delle tentazioni ha pubblicato i primi scatti direttamente dall’ospedale. Con lei anche il padre del bambino che, nonostante la separazione, è al settimo cielo. Sonia e Simone di Temptation Island sono genitori: è nato il loro bambino. Si è fatto attendere, ma alla fine Gabriel è arrivato portando una grande gioia in famiglia: è nato il figlio di Sonia Barrile e Simone Margagliotti, ex protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island, tra le coppie più chiacchierate della storia del reality show condotto da Filippo Bisciglia. 🔗 Leggi su Dilei.it

«Abbiamo scelto di affrontare insieme questo momento, per il bene di nostro figlio. » La nascita di Gabriel ha sorpreso chi segue Sonia Barrile e Simone Margagliotti, noti per la loro partecipazione a Temptation Island. Nonostante le tensioni che li hanno portat - facebook.com facebook