Elettrico e guida autonoma in ritardo e senza strategia E l’automotive Ue sta a guardare
L’industria automobilistica europea si trova in una fase di stallo, con l’elettrico e la guida autonoma ancora lontani dall’essere pienamente realizzati e privi di una strategia chiara. Questa situazione mette a rischio la competitività del settore e solleva interrogativi politici, evidenziando una contraddizione che potrebbe avere ripercussioni profonde sul futuro dell’automotive in Europa.
C’è una contraddizione evidente che attraversa l’industria automobilistica europea e che rischia di trasformarsi in un problema sempre più strutturale, non solo industriale ma anche politico. Da un. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Leggi anche: Luce magenta, l'auto si ferma. Luce verde, l'auto riparte. Così Opel fa "parlare" l'auto a guida autonoma
Leggi anche: Confessioni di un'auto a guida autonoma
Dalle auto a guida autonoma al ritardo sull’elettrico, l’automotive europeo deve cambiare marcia - Nei Paesi sviluppati l’auto privata è un prodotto maturo e le industrie sono in difficoltà. ansa.it
A Imola TPER ha testato l'autobus del futuro a guida autonoma - Romagna) ha testato, in un percorso che simula un tragitto urbano, un autobus a guida autonoma delle turca Karsan ... dmove.it
Il Rivian "economico ed europeo" sarà a guida autonoma - Atteso nel 2026, il veicolo elettrico americano costerà 45. msn.com
La guida autonoma di Xpeng è già oltre Tesla Il TEST su strada in CINA
Studio Luiss, sull'elettrico gap percezioni-consapevolezza. 'Soddisfatto chi lo guida, gli altri temono per la ricarica' #ANSAmotori #ANSA - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.