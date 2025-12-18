L’industria automobilistica europea si trova in una fase di stallo, con l’elettrico e la guida autonoma ancora lontani dall’essere pienamente realizzati e privi di una strategia chiara. Questa situazione mette a rischio la competitività del settore e solleva interrogativi politici, evidenziando una contraddizione che potrebbe avere ripercussioni profonde sul futuro dell’automotive in Europa.

© Ilfoglio.it - Elettrico e guida autonoma in ritardo e senza strategia. E l’automotive Ue sta a guardare

C’è una contraddizione evidente che attraversa l’industria automobilistica europea e che rischia di trasformarsi in un problema sempre più strutturale, non solo industriale ma anche politico. Da un. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Leggi anche: Luce magenta, l'auto si ferma. Luce verde, l'auto riparte. Così Opel fa "parlare" l'auto a guida autonoma

Leggi anche: Confessioni di un'auto a guida autonoma

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Dalle auto a guida autonoma al ritardo sull’elettrico, l’automotive europeo deve cambiare marcia - Nei Paesi sviluppati l’auto privata è un prodotto maturo e le industrie sono in difficoltà. ansa.it

A Imola TPER ha testato l'autobus del futuro a guida autonoma - Romagna) ha testato, in un percorso che simula un tragitto urbano, un autobus a guida autonoma delle turca Karsan ... dmove.it