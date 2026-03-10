su molte strade italiane i guardrail non sono abbastanza sicuri

In molte strade italiane, i guardrail risultano insufficientemente sicuri rispetto alle esigenze attuali. Le normative vigenti sono state stabilite in un periodo in cui le auto erano più leggere e meno potenti. Fuori dalle autostrade, le barriere di sicurezza spesso non sono progettate per affrontare le nuove caratteristiche dei veicoli moderni. La situazione riguarda diverse aree del Paese e coinvolge infrastrutture di vario tipo.

A Pereto, un piccolo comune nell’entroterra abruzzese, c’è uno dei pochi centri di tutta l’Unione Europea accreditati per certificare i guardrail secondo le sue normative: i veicoli vengono agganciati a un sistema di traino che li fa accelerare e poi li sgancia per farli sbattere contro il guardrail, testandone la tenuta. La certificazione è necessaria perché i guardrail possano essere venduti e poi installati su una qualsiasi strada. Il sito è gestito da AISICO, azienda che si occupa da decenni di sicurezza stradale. Da un po’ di tempo il centro ha un problema: è sempre più complicato trovare le automobili e i veicoli con cui testare alcuni... 🔗 Leggi su Ilpost.it

