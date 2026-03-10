Studio sequestrato | dentista abusivo in azione due indagati

Un sessantacinquenne del sud pontino è stato denunciato per esercizio abusivo della professione medica, mentre i carabinieri del Nas hanno sequestrato l'intero studio dentistico coinvolto. L'indagine ha rivelato che l'uomo, pur essendo abilitato come odontotecnico e assistente, stava eseguendo interventi di igiene orale e installando corone dentali senza i requisiti legali. L'intervento si è svolto martedì 10 marzo 2026, durante un controllo mirato contro gli illeciti nelle professioni sanitarie. Oltre al falso professionista, anche il titolare dello studio, un sessantaseienne, è stato indagato per aver consentito l'attività illegale nella struttura.