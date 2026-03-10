Scoperto un dentista abusivo | denuncia e sequestro dello studio medico

Un uomo di 65 anni del sud pontino è stato scoperto dai carabinieri del Nas mentre esercitava illegalmente la professione di odontoiatra. Dopo aver individuato lo studio, i militari hanno denunciato il dentista e hanno sequestrato i locali. L'operazione ha portato alla luce un caso di esercizio abusivo della professione medica.

L'intervento dei carabinieri del Nas in una struttura del sud pontino. La denuncia scatta anche per il titolare Esercitava abusivamente la professione di odontoiatra, ma è stato scoperto dai carabinieri del Nas. L'uomo, 65enne del sud pontino, è stato denunciato e il suo studio è sottoposto a sequestro. Nell'ambito di un piano di controlli disposto per contrastare l'abusivismo e gli illeciti nelle professioni sanitarie, i carabinieri del Nas hanno eseguito un'ispezione all'interno di uno studio dentistico. In quel momento il 65enne era intento ad eseguire un intervento di pulizia dentale su una paziente, maneggiando la strumentazione necessaria per il tipo di intervento.