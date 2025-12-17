Manovra 2026 la Gilda denuncia beffa su riscatto laurea | Docenti dovranno lavorare fino a 30 mesi in più prima della pensione Castellana chiede ritiro immediato
La Gilda degli Insegnanti denuncia una beffa nella Manovra 2026, con il riscatto laurea che potrebbe costringere i docenti a lavorare fino a 30 mesi in più prima della pensione. Castellana chiede il ritiro immediato delle misure, evidenziando le preoccupazioni sul loro impatto sul personale scolastico e sul sistema pensionistico.
La Gilda degli Insegnanti ha espresso ferma contrarietà alle misure contenute nel maxi-emendamento alla legge di bilancio 2026 che introducono una stretta sul sistema pensionistico. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
