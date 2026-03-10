Studentessa minorenne violentata all' Arco d' Augusto mentre andava a scuola condannato l' autore

Il 10 dicembre 2020 una studentessa di 15 anni è stata vittima di violenza all'Arco d’Augusto mentre si recava a scuola a Rimini. L’autore dell’aggressione, un uomo, è stato riconosciuto colpevole e condannato nelle settimane scorse. La vicenda ha coinvolto la minorenne in un episodio di abuso che si è verificato in un luogo pubblico durante una mattinata normale.

La ragazzina aveva riconosciuto il maniaco che aveva iniziato ad importunarla sull'autobus nell'album fotografico della Polizia di Stato Quella del 10 dicembre del 2020 era stata una mattinata di terrore per una ragazzina, all'epoca 15enne, abusata da un maniaco all'Arco d'Augusto di Rimini mentre andava a scuola con l'uomo che, nella giornata di martedì, è stato riconosciuto colpevole degli abusi e condannato. La minorenne, quel giorno, si trovava sull'autobus per raggiungere il capoluogo e andare a lezione ma, come aveva raccontato poi al personale della Polizia di Stato, si era trovata un uomo che aveva iniziato ad importunarla sul mezzo pubblico. 🔗 Leggi su Riminitoday.it Articoli correlati Leggi anche: Assolto il professore fotografato mentre baciava una studentessa minorenne Tutto quello che riguarda Studentessa minorenne Discussioni sull' argomento Studentessa minorenne violentata all'Arco d'Augusto mentre andava a scuola, condannato l'autore; Studentessa minorenne violentata all'Arco d'Augusto mentre andava a scuola, condannato l'autore; Studentessa di 15 anni molestata vicino all'Arco d'Augusto: condannato l'aggressore; Armato di coltello rapina il monopattino a un minorenne. Al liceo Caravillani di Roma, una studentessa minorenne si è rifiutata di partecipare a una mostra... #antisemitismo #propagandapolitica #scuola - facebook.com facebook