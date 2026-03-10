Stragi del sabato sera a Civitanova | 11 patenti ritirate e 160 punti polverizzati raffica di denunce

Nella notte a Civitanova Marche, la Polizia ha ritirato 11 patenti e ha contestato numerose infrazioni legate alla guida in stato di ebbrezza. Durante i controlli sono stati sequestrati 160 punti dalle patenti dei conducenti coinvolti. Inoltre, sono state presentate diverse denunce per infrazioni al codice della strada. Le operazioni sono state svolte con l’obiettivo di prevenire incidenti durante le uscite serali.

Undici patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza dalla Polizia di Stato lo scorso weekend lungo la fascia costiera della provincia di Macerata, nell'ambito delle attività di prevenzione delle cosiddette "stragi del sabato sera". L'operazione è stata condotta per contrastare l'aumento degli incidenti stradali tra i giovani, con particolare attenzione ai casi di guida sotto l'effetto di alcol o sostanze stupefacenti. Controlli intensificati per la sicurezza stradale Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, lo scorso fine settimana sono stati predisposti servizi straordinari di controllo lungo la costa della provincia di Macerata.