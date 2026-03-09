La maschera di Tony Pitony è disponibile online, ma il prezzo richiesto su eBay è molto alto. La partecipazione ai duetti del Festival di Sanremo ha fatto conoscere il cantante a un pubblico più vasto rispetto a quello delle sue esibizioni nel circuito indie. La vendita della maschera ha attirato l’attenzione di chi la cerca tra gli appassionati.

La partecipazione alla serata dei duetti del Festival di Sanremo ha portato a Tony Pitony una platea ben più ampia di quella che lo conosceca da che si esibiva nel circuito indie. Da quando è comparso all’Ariston per duettare con Ditonellapiaga, l’interesse attorno al suo personaggio è cresciuto rapidamente e, come spesso accade con gli artisti diventati improvvisamente virali, anche il mercato del collezionismo ha iniziato a muoversi. Negli ultimi mesi, infatti, sono comparsi diversi annunci di vendita legati all’artista. Alcuni dei suoi vecchi vinili stanno circolando su piattaforme come eBay a cifre decisamente più alte rispetto ai prezzi originali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La maschera di Tony Pitony? Si può acquistare online ma il prezzo è folle: ecco a quanto è venduta su eBay

