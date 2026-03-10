Sprint Vlahovic 6 milioni all’anno più bonus e premio alla firma | dove giocherà

Dusan Vlahovic riceve un’offerta con uno stipendio di sei milioni di euro all’anno, più bonus e un premio alla firma. La sua prossima squadra è ancora da definire, ma le trattative sono in corso. La situazione si sta evolvendo rapidamente e si attendono aggiornamenti ufficiali sulle decisioni finali. Il centravanti serbo rimane al centro delle notizie legate al mercato di gennaio.

Altra svolta importante per quel che riguarda il futuro di Dusan Vlahovic: le ultimissime sul centravanti serbo. Ci siamo ormai per il suo rientro in campo. A distanza di oltre tre mesi dall'intervento chirurgico per una lesione di alto grado della giunzione muscolo-tendinea dell'adduttore lungo di sinistra, Dusan Vlahovic si appresta a tornare in campo e si candida alla convocazione in vista della complicata trasferta sul campo dell'Udinese, in programma il prossimo weekend. Una proposta importantissima che potrebbe convincere l'ex Fiorentina a rimanere a Torino: ne sapremo di più nei prossimi giorni, ma intanto cresce l'ottimismo alla Continassa in merito alla permanenza di Vlahovic.