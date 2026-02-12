La notizia ha preso tutti di sorpresa: Mkhitaryan ha firmato subito con l’Inter. Nessuno si aspettava questa scelta, soprattutto in casa nerazzurra. Il centrocampista armeno cambia squadra e l’annuncio arriva a pochi giorni dalla fine del mercato. La trattativa si è sbloccata in fretta, lasciando i tifosi già in fermento per il nuovo capitolo della stagione.

Clamorosa svolta per quel che concerne il futuro del centrocampista armeno: nessuno se lo aspettava in casa Inter. Oaktree ha più volte ribadito di voler puntare su profili giovani per il futuro, ma adesso l’ Inter è pronta a fare un’eccezione per Henrikh Mkhitaryan. Il centrocampista armeno ha da poco compiuto 37 anni, ma è troppo importante per gli equilibri tecnico-tattici del club nerazzurro e adesso il suo futuro sta per risolvere un grande colpo di scena. Cristian Chivu (Ansa) – Calciomercato.it Secondo l’edizione di oggi del ‘Corriere dello Sport’, Marotta starebbe infatti valutando l’idea di proporre a Mkhitaryan il rinnovo del contratto di un anno, visto che quello attuale scade il prossimo 30 giugno 2026. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Mkhitaryan firma subito, colpo di scena: dove giocherà l’anno prossimo

Approfondimenti su Mkhitaryan Inter

