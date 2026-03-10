Spezia E’ lunga la strada verso la salvezza Le concorrenti corrono classifica a rischio

Lo Spezia è vivo. La splendida vittoria delle Aquile sul Monza, realizzata nonostante le defezioni di Ruggero, Mateju, Skjellerup, Lapadula, Di Serio, Vlahovic, Cassata, ha certificato le buone impressioni di una squadra in ripresa, tornata in corsa per la salvezza diretta. Un successo non scalfito dai successi dell'Entella e del Mantova che hanno impedito agli Aquilotti di svincolarsi dalla zona rossa della retrocessione, perché ciò che conta in questo momento è che lo Spezia sia rientrato nei giochi per la permanenza in cadetteria. L'attuale 17° posto va letto in un'ottica di classifica aperta, dove ben 11 squadre, dal Padova a 34 punti al Pescara a 25, sono coinvolte nella lotta per non retrocedere.