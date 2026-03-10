Sopralluoghi per le infiltrazioni all' Orangerie Caponegro FdI | Bravi a costruire opere poi non si pensa alla manutenzione

Sono stati effettuati sopralluoghi all'Orangerie, la nuova struttura nel quartiere Darsena completata nel 2023 ma ancora inutilizzata. Durante le verifiche, sono emerse infiltrazioni d'acqua, mentre un rappresentante di Fratelli d’Italia ha commentato criticamente la gestione, sottolineando come si costruiscano opere, ma poi si trascuri la manutenzione. La situazione attualmente si trova in uno stato di stallo.

