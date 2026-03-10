Dopo la partecipazione a Sanremo, LDA e Aka 7even hanno annunciato di essere tornati malati e di essere rimasti lontani dai festini bilaterali, condividendo un senso di stanchezza. Durante la trasmissione “La volta buona” con Caterina Balivo, hanno parlato della loro esperienza nel festival, menzionando che si sono sentiti un po’ spenti dopo l’evento. La loro presenza è stata centrata sulle riflessioni relative alla partecipazione musicale.

LDA e Aka 7even dopo l’esperienza sanremese con “Poesie Clandestine” (scritto da Luca D’Alessio, Luca Marzano, Alessandro Caiazza e Vito Petrozzino, e prodotto da Noya) hanno tracciato un bilancio durante la partecipazione a “La volta buona” con Caterina Balivo, ieri lunedì 9 marzo. “Noi siamo come fratelli da anni, a prescindere da quando e sé continueremo questa nostra collaborazione”, ha premesso Aka. “Mi dispiace di non essere al meglio ma sto veramente male, – ha affermato LDA – vi chiedo scusa se non sono energico come al solito. Sono un pochino più spento, questo Sanremo è andato coì. Siamo tornati tutti malati. Non abbiamo neanche partecipato ai festini bilaterali!”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Siamo tornati da Sanremo tutti malati. Non abbiamo neanche partecipato ai festini bilaterali. Sono un pochino più spento”: lo rivela LDA

Articoli correlati

Cosa sono i festini bilaterali a Sanremo, Elettra Lamborghini lo spiega ai The Jackal: “Sono abusivi”Ospite dei The Jackal, Elettra Lamborghini ha svelato cosa intende per "festini bilaterali", quelli che denuncia da due giorni perché non le...

Leggi anche: Alla fine abbiamo capito cosa sono i festini bilaterali di Elettra Lamborghini? Lo ha spiegato la diretta interessata

Sanremo 2026, Elettra Lamborghini: Non dormo per i festini bilaterali - Vita in diretta 26/02/2026

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Siamo tornati

Temi più discussi: E così Sal Da Vinci ha vinto il Festival di Sanremo; Sanremo 2026 - Bilanci e commenti finali della nostra redazione; Sal Da Vinci, che fastidio. O sono matta io?; A Sal Da Vinci la 76ª edizione del Festival di Sanremo. Secondo Sayf terza Ditonellapiaga.

Sanremo infinito, i big tornano in tv. E in classifica vincono Ditonellapiaga e Samurai JayCarlo Conti conduce la trasmissione su Rai1 che riporta tutti i musicisti del festival in prima serata in due appuntamenti (il secondo sabato prossimo) ... repubblica.it

Le pagelle della terza serata di Sanremo 2026, live: Irina Shayk, siamo tornati ai tempi delle vallette mute (voto 5); Renga non è ancora uscito dalla palude (5,5)In una serata che ha più ritmo e ospiti la sua presenza viene sacrificata. Mezzo voto in più perché si presta alla gag da denuncia con il suo doppio. corriere.it

Jill Cooper SuperJump. Lenzspot · Today I Choose Power. È tornato: 5 minuti con il viso Me lo avete chiesto in tantissime… e siamo tornati! Scrivi VISO per ricevere un pdf con allenamenti gratuito Il nostro allenamento “5 minuti per il viso ” è di nuovo q - facebook.com facebook