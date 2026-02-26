Alla fine abbiamo capito cosa sono i festini bilaterali di Elettra Lamborghini? Lo ha spiegato la diretta interessata

Sono stati chiariti i dettagli sui festini bilaterali di Elettra Lamborghini, secondo quanto ha spiegato direttamente lei. Si tratta di eventi con musica proveniente da più direzioni, spesso organizzati in occasione del Festival. Questi incontri sono caratterizzati da un’atmosfera più vivace e disordinata rispetto alle altre attività collegate.

Sono i party con la musica che arriva da tutte le parti. No, sono gli eventi “collaterali” a margine del Festival, più “incasinati” che altro. Queste sono solo due delle possibili risposte alla domanda più virale di questo Sanremo 2026: cosa sono i festini bilaterali di cui ha parlato ieri sera Elettra Lamborghini? La risposta è molto più semplice, ma ugualmente efficace, e l’ha data la stessa interessata dal palcoscenico dei The Jackal: sono le feste abusive. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da The Jackal (@thejackal) Ricostruiamo la vicenda. Elettra Lamborghini, in gara con il brano Voilà, ha vissuto sulla propria pelle per due notti consecutive un piccolo grande problema: l’impossibilità a dormire per via dei bassi che arrivano dalla strada non è esattamente l’ideale. 🔗 Leggi su Cultweb.it

