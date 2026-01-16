Siamo del Calcit e aspettiamo una sua donazione l' ultima truffa telefonica

Il Calcit di Arezzo informa che non effettua visite domiciliari né chiede donazioni telefoniche tramite sedicenti membri. Si tratta di una truffa: si invita a diffidare di eventuali richieste di denaro non autorizzate. Per sostenere le attività del comitato, si consiglia di seguire i canali ufficiali e di verificare sempre le richieste di donazioni.

Nessuna visita a domicilio per chiedere denaro da parte di sedicenti membri del Calcit. “Attenzione - fanno sapere dal comitato aretino - si tratta di una truffa”. L'ultima frontiera dei raggiri è proprio quella che chiama in causa una delle realtà benefiche più amate dagli aretini: il Comitato. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.itImmagine generica

