Google regala 100.000 licenze AI agli italiani | ecco chi può ottenere gratis i corsi di intelligenza artificiale

Google ha annunciato che distribuirà 100.000 licenze gratuite di intelligenza artificiale a studenti, professionisti e aziende in Italia. L’obiettivo è offrire a più persone l’opportunità di imparare e sfruttare le potenzialità dell’AI senza costi. Chi vuole partecipare può iscriversi online e accedere a corsi di formazione su come usare le nuove tecnologie. L’iniziativa mira a portare più competenze digitali nel Paese e a favorire lo sviluppo di progetti innovativi.

Google ha annunciato un investimento significativo nel panorama formativo italiano, mettendo a disposizione 100.000 licenze gratuite per corsi dedicati all'intelligenza artificiale. L'iniziativa rappresenta una delle più ampie operazioni di democratizzazione della conoscenza tecnologica mai realizzate nel nostro Paese da un colosso del tech, e arriva in un momento in cui l'AI sta ridefinendo radicalmente il mercato del lavoro e le competenze richieste alle nuove generazioni di professionisti. La mossa del gigante di Mountain View non è casuale. L'Italia, pur vantando eccellenze accademiche e una tradizione manifatturiera di primissimo piano, sconta ancora un gap significativo nella formazione digitale avanzata.

