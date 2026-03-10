Dal 17 marzo, una nota opinionista si unirà al team del Grande Fratello Vip, confermando il suo ruolo all’interno del programma. In un’intervista, ha commentato il passato di Sanremo, affermando che era di destra, e ha parlato dello scandalo di Signorini, sostenendo che non avrà ripercussioni sul reality, anzi che ha dato visibilità a un personaggio noto.

Intervistata da Repubblica, Selvaggia Lucarelli minimizza l'impatto del caso Signorini e, naturalmente, dei casting poco trasparenti portati avanti dal conduttore quando era al timone della macchina: «In realtà tutta questa storia rischia di essere uno spot involontario al GF. Tutti vorranno vedere cosa è diventato, vorranno capire se questa “macchia” è andata via», riprende Lucarelli, che non teme di essere un volto Mediaset nonostante conduca da dieci anni una lunga battaglia contro Le Iene. «Sono riuscita a far eliminare un concorrente da Ballando con le stelle perché indossava la maglietta della X Mas: riesco a boicottare persino i programmi di cui faccio parte, figuriamoci se mi può mettere a disagio il fatto di essere critica su un programma della stessa rete. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Selvaggia Lucarelli: «Sanremo era di destra. Lo scandalo di Signorini? Non danneggerà il Grande Fratello Vip, anzi: Corona gli ha fatto uno spot involontario»

