Selvaggia Lucarelli spiega perché ha accettato di fare il Grande Fratello Vip

Selvaggia Lucarelli ha annunciato di aver deciso di partecipare al Grande Fratello Vip. Ha spiegato che si considera una giornalista quando svolge il suo lavoro di giornalista e un’intrattenitrice quando prende parte a programmi di questo tipo. La sua scelta di entrare nella casa è stata condivisa pubblicamente, e lei stessa ha commentato il suo ruolo con queste parole.

Selvaggia Lucarelli racconta il suo "sì" al Grande Fratello Vip: "Mi considero una giornalista quando faccio la giornalista e un’intrattenitrice quando faccio l’intrattenitrice". E su Corona-Signorini: "Il Gf non è un concorso statale. Tutta questa storia rischia di essere uno spot involontario". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Grande Fratello Vip, Selvaggia Lucarelli nuova opinionista: "Ecco perchè ho accettato"

"Perché vado". Selvaggia Lucarelli al Grande Fratello Vip, il motivo del sì a Mediaset

