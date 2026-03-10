Selvaggia Lucarelli | la bidimensionalità di un giornalista tra inchieste e gossip

Selvaggia Lucarelli è una giornalista italiana nota per il suo lavoro che spazia tra inchieste e cronaca di gossip. Collabora con diversi media e si esprime quotidianamente attraverso articoli e commenti pubblici. La sua attività comprende anche ruoli di opinionista televisiva e scrittrice, contribuendo a diversi programmi e pubblicazioni. La sua presenza nel panorama giornalistico è riconoscibile per la versatilità e il linguaggio diretto.

In una lunga intervista rilasciata a Repubblica, Selvaggia Lucarelli ha mostrato quella che è la sua fotografia della realtà che ci circonda. Lei passa da grandi inchieste – come finte raccolte di beneficenza o il Pandorogate– a notizie più leggere e di gossip fino a ricoprire il ruolo di opinionista a Ballando con le stelle o al Grande Fratello Vip. Lei, insieme a Ilary Blasi e Cesara Buonamici, arriva al reality in un momento in cui il format è sotto l’occhio del ciclone proprio perché da Fabrizio Corona sono state contestate le modalità e l’organizzazione dei casting del Grande Fratello Vip. Ma ciò ad oggi è un benefit o un malus per il... 🔗 Leggi su Ildifforme.it

