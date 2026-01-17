quarto grado esplode con lo scontro furioso tra bruzzone e brindisi selvaggia lucarelli critica il giornalista

Nella puntata di Quarto Grado del 16 gennaio, il confronto tra Bruzzone e Brindisi sul caso Garlasco ha generato una discussione molto accesa. Selvaggia Lucarelli ha criticato duramente il giornalista, costringendo Nuzzi a intervenire. Un episodio che ha evidenziato le tensioni e le diverse opinioni presenti nel programma, rendendo questa puntata una delle più controverse della stagione di approfondimento condotta su Rete Quattro.

Discussione infuocata sul caso Garlasco a Quarto Grado, Nuzzi costretto a intervenire. La puntata di venerdì 16 gennaio di Quarto Grado, il programma di approfondimento condotto da Gianluigi Nuzzi su Rete Quattro, si è trasformata in una delle più tese e controverse della stagione. Al centro del confronto, ancora una volta, il caso Garlasco e l’ultima consulenza tecnica sulla cartella contenente file pornografici che Chiara Poggi avrebbe scoperto sul computer di Alberto Stasi. Un dibattito che, nel giro di pochi minuti, è degenerato in uno scontro personale durissimo tra la criminologa Roberta Bruzzone e alcuni ospiti in studio, costringendo il conduttore a intervenire per riportare l’ordine. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

