Scherzi a Parte le pagelle | il santino a Samira 5 Bisciglia scapoccia in psichiatria 8 Ermal Meta litiga in pugliese 9

Nella seconda puntata di ‘Scherzi a Parte’ condotta da Max Giusti su Canale 5, sono stati assegnati voti diversi ai partecipanti. Samira riceve un cinque, Bisciglia viene mostrato in psichiatria e ottiene un otto, mentre Ermal Meta si scontra in dialetto pugliese e conquista un nove. La trasmissione ha registrato un 26 per cento di share, confermando in parte l’interesse del pubblico rispetto alla prima puntata.

La seconda puntata di 'Scherzi a Parte' condotta da Max Giusti su Canale 5 forse giustifica il 26 % di share di quella d'esordio. Il programma è divertente, il padrone di casa funziona e gli autori sono davvero infami. Soggetti malefici che nessuno vorrebbe contro, visto quanto possono diventare diabolicamente machiavellici. Ma non ci lasciamo certo intimidire. Qui di seguito, promossi e bocciati. La seconda puntata di 'Scherzi a Parte' condotta da Max Giusti su Canale 5 forse giustifica il 26 % di share di quella d'esordio. Il programma è divertente, il padrone di casa funziona e gli autori sono davvero infami. Soggetti malefici che nessuno vorrebbe contro, visto quanto possono diventare diabolicamente machiavellici.