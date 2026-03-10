Due volontarie che operano a Dubai e Abu Dhabi descrivono un aumento degli abbandoni di cani e gatti, con rifugi ormai pieni di animali. Nel contempo, si registrano numerose richieste di adozione. La situazione interessa gli Emirati Arabi, dove i volontari cercano di gestire la difficile convivenza tra abbandoni e nuove richieste di adozione.

Quella che la volontaria descrive, tra un salvataggio e l’altro, non è una situazione fuori controllo ma certamente un’emergenza improvvisa e inattesa per molti. «Dubai è praticamente piena di stranieri. È vero, abbiamo avuto notizia di richieste di eutanasia ma i veterinari sono pronti a indirizzare le richieste di intervento direttamente verso i volontari che se ne stanno facendo carico». A Dubai tanti abbandoni ma anche richieste di adozioni «Certo, alcuni li abbandonano semplicemente perché sono persone orribili» specifica a Vanity Fair, sottolineando anche che parliamo di Paesi dove non ci sono organizzazioni o rifugi finanziati dal governo che non provvede in alcun modo al sostentamento degli animali domestici. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Scappare dalla guerra abbandonando cani e gatti: due volontarie ci hanno raccontato cosa sta succedendo negli Emirati Arabi

