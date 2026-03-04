La guerra piomba anche sul tennis | cancellati due Challenger negli Emirati Arabi

La guerra coinvolge anche il mondo dello sport con la cancellazione di due tornei Challenger negli Emirati Arabi. Un incendio di vaste proporzioni e una colonna di fumo sono stati causati dai detriti di un drone iraniano che si è schiantato nella zona. Le autorità locali hanno deciso di annullare gli eventi per motivi di sicurezza.

Un vasto incendio ed una lunga colonna di fumo sono stati causati dai detriti di un drone iraniano intercettato, che hanno colpito l'impianto petrolifero di Fujairah, negli Emirati Arabi Uniti: i match giocati sui vicini campi da tennis del Challenger ATP sono stati sospesi e poi la manifestazione è stata cancellata, assieme a quella prevista per la prossima settimana. L' ATP si mobilita per organizzare dei voli charter per lasciare il Paese, ma chiede 5000 euro a persona: è questo quanto denunciato da alcuni giocatori che hanno ricevuto una mail da parte dell'organizzazione dei circuiti maschili di tennis chiedendo il pagamento della somma anche per ciascun membro dello staff.