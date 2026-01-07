Renzi sbotta con Feltri | Non accetto lezioni di diritto internazionale da chi è sul divanino dopo l’après-ski Su La7

Durissimo scontro a In Onda (La7) tra il senatore di Italia Viva Matteo Renzi e il giornalista Stefano Feltri sull’operazione militare “Operation Absolute Resolve”, decisa dagli Stati Uniti in Venezuela e culminata nella cattura del presidente Nicolás Maduro e della moglie Cilia Flores. Renzi esordisce dicendosi “felice che milioni di venezuelani abbiano adesso una chance, dopo una dittatura feroce”. E aggiunge: “Sarà un lungo cammino, non sarà facile, ma quelli che si intristiscono perché Maduro non è più il dittatore del Venezuela non godono della mia stima “. Di tutt’altro avviso Stefano Feltri: “In questi giorni è la prima volta che mi vergogno di essere europeo, soprattutto a sentire le élite europee. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

