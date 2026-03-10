A Sartirana Lomellina un'auto si è scontrata con un cartello stradale, che era stato precedentemente abbattuto da un camion che poi è fuggito. L'incidente si è verificato il 10 marzo 2026, ma fortunatamente nessuno ha riportato ferite gravi. Questa vicenda ha messo in evidenza un primo episodio di fuga del conducente coinvolto.

Sartirana Lomellina (Pavia), 10 marzo 2026 - Quasi per miracolo non ci sono stati feriti gravi, ma il secondo incidente stradale ne ha fatto emergere un primo con fuga del conducente. Il secondo incidente e la scoperta del primo. Erano circa le 2.30 di oggi, martedì 10 marzo, quando una Fiat Panda, in via Mede a Sartirana Lomellina, è andata a schiantarsi contro un segnale stradale che si trovava in mezzo alla carreggiata. L'automobilista per fortuna non ha riportato gravi conseguenze, tanto che non è stato necessario l'intervento sul posto del soccorsi sanitari di Areu (Agenzia regionale emergenza e urgenza), ma l'utilitaria ha riportato danni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sartirana, auto contro cartello stradale: era stato abbattuto da un camion fuggito

