Sanità Comune in pressing sulla Regione | I poliambulatori di via del Ridotto e via Le Chiuse devono restare aperti

Il Consiglio comunale ha approvato un ordine del giorno che impegna la Regione a mantenere aperti i poliambulatori di via del Ridotto e via Le Chiuse. L'iniziativa è stata presentata dal capogruppo del Pd, con la firma di altri due consiglieri del medesimo partito. La delibera arriva in risposta alle proposte di chiusura di queste strutture sanitarie.

L'odg approvato impegnerà il sindaco Stefano Lo Russo e la sua Giunta: la Regione Piemonte e l’Asl dovranno essere sollecitate affinché sospendano ogni procedimento di chiusura, garantendo il mantenimento dei servizi essenziali, dai prelievi alle visite specialistiche, e inserendo i due poliambulatori, sui quali da mesi pende la mannaia della chiusura, nella rete territoriale prevista dal Piano nazionale di ripresa e resilienza: “L'obiettivo è scongiurare la perdita di un flusso vitale di circa 10.000 utenti mensili per la sola sede di via del Ridotto, la cui assenza finirebbe per desertificare anche il fragile tessuto commerciale dei quartieri interessati” è stato ancora sottolineato dalla sala consiliare di Palazzo di città. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

