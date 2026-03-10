Il ristorante San Domenico celebra i suoi 56 anni di attività con l’introduzione di nuovi menù. Situato a Imola, è conosciuto per aver mantenuto da tempo una forte tradizione culinaria italiana. In occasione di questa ricorrenza, sono stati presentati diversi piatti e variazioni che arricchiscono l’offerta gastronomica. La serata di festeggiamenti ha visto la partecipazione di clienti e staff, con un'attenzione particolare alla qualità e alla tradizione.

Imola, 10 marzo 2026 – C’è un luogo in città dove la storia della cucina italiana continua a scriversi piatto dopo piatto. Da oltre mezzo secolo, tra le sale eleganti del ristorante San Domenico, tradizione e innovazione dialogano senza mai smettere di sorprendere. E oggi, a 56 anni dall’apertura, quella storia si rinnova ancora con due nuovi menu che raccontano passato e futuro: Radici e Orizzonti. Il 7 marzo 1970 aprì le sue porte accogliendo i primi ospiti. Era il 7 marzo 1970 quando il San Domenico aprì le sue porte accogliendo i primi ospiti. Da allora il mondo della ristorazione è cambiato profondamente, ma il ristorante imolese è rimasto un punto di riferimento assoluto, conquistando già nel 1977 le due stelle della Guida Michelin e diventando uno dei locali più longevi e celebrati del panorama gastronomico nazionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - San Domenico, il ristorante spegne le prime 56 candeline: ecco i nuovi menù

