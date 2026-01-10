A Zakopane, gli atleti austriaci si distinguono nella qualificazione di salto con gli sci, con Fettner e altri in buona forma. Anche Francesco Cecon mostra segnali positivi. La competizione si svolge su un HS140, in un contesto di ripresa per lo sci alpino, con l’Austria che cerca di riaffermarsi dopo un periodo di difficoltà, riportando il circuito della Coppa del Mondo in una fase di stabilità.

Austria alla riscossa, si direbbe. A Zakopane, in quella Polonia che sta facendo parecchia fatica a tornare ai suoi soliti livelli di questi tempi, c’è una predominanza tutta austriaca sull’HS140 che riporta la Coppa del Mondo sui binari lontani dalla Tournée dei 4 Trampolini. Sono quattro su cinque gli uomini del Paese alpino che svettano su tutti in quelle posizioni che significano la vetta. Leader è Manuel Fettner, che in una giornata caratterizzata da qualche cambio di stanga s’invola fino ai 133.7 punti sfiorando l’HS (138 metri). Alle sue spalle Jan Hoerl, a 131.6, e Maximilian Ortner, che pur arrivando a 139 metri non fa meglio di 130. 🔗 Leggi su Oasport.it

Salto con gli sci: a Zakopane Fettner e austriaci in spolvero nella qualificazione. Bene Francesco Cecon

