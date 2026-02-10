In California si registrano quattro morti e 39 persone intossicate dall’amanita phalloide, un fungo molto pericoloso. Le autorità hanno subito avvisato la popolazione di non raccogliere e mangiare funghi selvatici, dopo un’ondata di avvelenamenti che non si vedeva da tempo. La situazione preoccupa e richiede attenzione, anche perché il numero di casi continua a salire.

C’è un “insolito” aumento di avvelenamento da funghi in California. Per questo le autorità hanno invitato a non “mangiare quelli selvatici”. Sono infatti morte 4 persone e 39 hanno riportato sintomi dopo avere mangiato l’ Amanita phalloides, nota come fungo della morte, che sta crescendo rapidamente in California dopo la stagione delle piogge. Si tratta di uno dei funghi più tossici al mondo e può essere facilmente confuso con varietà commestibili. “ Un’epidemia senza precedenti di gravi malattie e decessi legati alla raccolta e al consumo accidentale di funghi della morte”: queste le parole del California Department of Public Health. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Epidemia di decessi e gravi malattie a causa del fungo della morte”: quattro persone decedute e 39 intossicate con l’amanita phalloide in California

