Ryan Gosling indossa già il TAG Heuer Carrera Chronograph Seafarer, una delle novità di orologi previste per il 2026. L’attore è diventato un volto noto per il suo legame con il marchio svizzero, apparendo spesso con modelli TAG Heuer al polso. La sua presenza pubblica ha contribuito a rafforzare l’immagine del marchio nel corso degli anni.

Da quando Ryan Gosling è entrato nell’universo TAG Heuer, non ha praticamente mai sbagliato un colpo — almeno quando si parla di orologi. L’attore canadese non si è limitato a indossare alcuni dei segnatempo della maison sul grande schermo: il suo Ken in Barbie, per esempio, ne sfoggiava addirittura tre diversi. Un dettaglio che gli appassionati non si sono certo lasciati sfuggire. Ma il punto è che la sintonia tra Gosling e TAG Heuer va ben oltre il set. Anche lontano dai riflettori, l’attore continua a scegliere e interpretare alcuni dei modelli più interessanti del brand, contribuendo — con il suo stile rilassato e impeccabile — a rafforzarne il fascino contemporaneo. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Ryan Gosling ha già al polso una delle novità di orologi del 2026: il TAG Heuer Carrera Chronograph Seafarer

Articoli correlati

Il nuovo TAG Heuer Carrera Glassbox è l'orologio che ribadisce il legame tra TAG e il mondo dei motoriQuando Jack Heuer presenta il Carrera nel 1963, il punto non è tanto creare un oggetto iconico, quanto uno strumento leggibile.

Aggiornamenti e notizie su Ryan Gosling

Temi più discussi: Ryan Gosling ha già al polso una delle novità di orologi del 2026: il TAG Heuer Carrera Chronograph Seafarer; Ryan Gosling svela perché ha evitato con cura i franchise prima di Star Wars; Ryan Gosling ed Eva Mendes a sorpresa insieme in pubblico dopo 10 anni; L'Ultima Missione: Project Hail Mary, Ryan Gosling ha interagito con le figlie durante le riprese.

Ryan Gosling ha già al polso una delle novità di orologi del 2026: il TAG Heuer Carrera Chronograph SeafarerAlla première di Project Hail Mary, Ryan Gosling ha già portato sul red carpet una delle novità più attese dell’orologeria 2026: il TAG Heuer Carrera Chronograph Seafarer ... gqitalia.it

Ryan Gosling ed Eva Mendes, prima apparizione ufficiale insieme dopo 10 anniPer loro due la privacy è sempre stata una cosa seria, ma il pubblico non ha mai smesso di aspettarli. Ryan Gosling ed Eva Mendes hanno scelto un palco insolito per la loro prima apparizione ufficiale ... tag24.it

Dal mondo di Barbie allo spazio profondo: Ryan #Gosling protagonista del film “L’ultima missione”. #Tg1 Nicoletta Manzione facebook

Anime semplici abitano talora corpi complessi. Ennio Flaiano Eva Mendes Ryan Gosling Come un tuono x.com