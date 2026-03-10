ruby non si presenta al processo per estorsione a berlusconi karima el mahroug assente per allattare

A Monza si svolge un processo per tentata estorsione a carico di un imputato collegato a Silvio Berlusconi. Ruby, testimone chiave, non si presenta in aula spiegando di essere assente per motivi di allattamento. Anche Barbara Guerra, altra persona coinvolta, risulta irreperibile all'udienza. La seduta prosegue senza di loro, mentre il tribunale ascolta altre testimonianze.

Al tribunale di Monza prosegue il processo per tentata estorsione a Silvio Berlusconi che vede imputata l’ex concorrente del Grande Fratello Giovanna Rigato. Assenti in aula le testimoni Ruby e Barbara Guerra, in aula ascoltati psichiatra, fotografo e la madre dell’imputata. L’appuntamento successivo è ad aprile, quando Giovanna Rigato dovrebbe essere interrogata in aula. La tentata estorsione a Berlusconi Al tribunale di Monza è tornato in aula il processo che vede imputata l’ex concorrente del Grande Fratello Giovanna Rigato con l’accusa di tentata estorsione ai danni di Silvio Berlusconi. La vicenda, che riguarda fatti risalenti al 2016, ruota attorno a una presunta richiesta di denaro avanzata dalla donna all’ex presidente del Consiglio durante un incontro nella residenza di Villa San Martino ad Arcore. 🔗 Leggi su Virgilio.it

