A Roma, un uomo di 44 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai carabinieri del nucleo radiomobile dopo aver violato un provvedimento di divieto di avvicinamento e aver tentato di forzare l’abitazione dei genitori. L’uomo è stato fermato mentre tentava di entrare nella casa dei genitori, e successivamente è stato portato in caserma.

Un uomo di 44 anni, originario di Roma e già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai carabinieri del nucleo radiomobile di Roma dopo aver violato un provvedimento di divieto di avvicinamento. L’episodio si è verificato in zona Villa Gordiani, dove l’individuo ha tentato di fare irruzione nell’abitazione dei genitori, utilizzando arnesi da scasso per forzare la porta d’ingresso. Dettagli dell’Incidente. L’allerta è scattata intorno alle 20:30 in via Genazzano. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo, attualmente sottoposto a una misura cautelare che gli vieta di avvicinarsi ai familiari, si è presentato a casa dei genitori con l’intento di entrare nell’appartamento. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: viola divieto avvicinamento e tenta di forzare abitazione genitori, arrestato 44enne

