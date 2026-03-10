Rodri denunciato dai vicini per quello che ha fatto col suo drone | Mia moglie è molto infastidita

Alcuni vicini di casa hanno chiamato le forze dell’ordine dopo aver visto un drone sorvolare le finestre dell’edificio dove vive il centrocampista del Manchester City. Secondo le segnalazioni, il calciatore avrebbe fatto volare il dispositivo troppo vicino alle abitazioni, causando disagio ai residenti. La moglie di Rodri è stata citata come particolarmente infastidita dall’accaduto. La polizia ha avviato le indagini sulla vicenda.

