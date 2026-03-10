Rintraccia l'ex nella casa rifugio per vittime di violenza e l'accoltella all'addome | arrestato

Un uomo di 43 anni di Ceccano è stato arrestato ad Ascoli Piceno dopo aver rintracciato l’ex compagna in una casa rifugio e averla ferita all’addome con un coltello. L’episodio è avvenuto ieri, quando l’uomo ha aggredito la donna, che si trovava nel centro di accoglienza dedicato alle vittime di violenza. La vittima è stata trasportata in ospedale, mentre l’uomo è stato subito fermato dalle forze dell’ordine.

Un uomo di 43 anni di Ceccano, Antonio De Santis, è stato arrestato per tentato omicidio dopo aver rintracciato l'ex compagna in una casa rifugio ad Ascoli Piceno e averla accoltellata. La donna è stata salvata da un delicato intervento chirurgico, mentre l'uomo è stato individuato e arrestato grazie alle telecamere di sorveglianza.