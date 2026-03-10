Riforma della Giustizia il tour del Sì Separa arriva in Casentino

Il tour del movimento “Sì Separa” sulla riforma della giustizia raggiunge il Casentino. Un ciclo di incontri sta coinvolgendo diverse località della provincia di Arezzo, con l’obiettivo di discutere i cambiamenti proposti nella riforma costituzionale. Le assemblee si svolgono in modo continuativo, attirando partecipanti interessati alle modifiche in ambito giudiziario e costituzionale.

Arezzo, 10 marzo 2026 – Prosegue a ritmo serrato il ciclo di incontri dedicati alla riforma costituzionale della giustizia nel territorio aretino. Il Comitato "Sì Separa", in stretta collaborazione con la Fondazione Luigi Einaudi, annuncia il secondo appuntamento del calendario informativo volto a illustrare le ragioni del "Sì" e a favorire un voto consapevole tra i cittadini. Dopo il successo del primo confronto a Cortona, il Comitato territoriale prosegue il calendario di approfondimento sul referendum per la separazione delle carriere. L’iniziativa, coordinata dall’Avvocata Lucia Cherici, referente del comitato territoriale di Arezzo, giunge in Casentino dopo il positivo esordio di sabato scorso, 7 marzo, presso la Factory Dardano di Cortona, che ha visto un acceso e costruttivo confronto tra l’Avv. 🔗 Leggi su Lanazione.it

