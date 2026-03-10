Rider indagini sulle condizioni di lavoro La Cgil | Anche nella nostra provincia paghe sotto la soglia di povertà

Le indagini condotte da Nidil Cgil Forlì Cesena sui rider evidenziano condizioni di lavoro precarie, con paghe che si attestano sotto la soglia di povertà nella provincia. Le analisi hanno rilevato un uso improprio del lavoro autonomo e un sistema di lavoro a cottimo che spesso ignora le norme di tutela della salute e sicurezza. I risultati si concentrano sulle pratiche adottate nel settore del food delivery.

"L’impegno della Magistratura nell’indagare sullo sfruttamento dei rider conferma quanto sia fondamentale l’autonomia del potere giudiziario", commenta Maria Giorgini, segretaria generale Cgil Forlì-Cesena “Le condizioni di chi lavora come rider sono un’emergenza che riguarda anche il nostro territorio - commenta Andrea Merendi, segretario generale NidilCgil Forlì Cesena - dove sono presenti servizi di consegna a domicilio gestiti sia da Glovo che da Deliveroo”. Le risultanze dell’indagine della Procura di Milano su Glovo-Foodinho parlano di retribuzioni fino al 76,95% sotto la soglia di povertà e dell’81,62% inferiori ai contratti collettivi di settore, “confermando un quadro che il sindacato ha più volte denunciato”. 🔗 Leggi su Forlitoday.it Articoli correlati Leggi anche: “20mila rider con paghe sotto la soglia di povertà”, dopo Glovo controllo giudiziario anche per Deliveroo Rider con paghe "sotto la soglia di povertà"Il pm di Milano Paolo Storari ha disposto in via d'urgenza il "controllo giudiziario" per caporalato per Foodinho, la società di delivery del colosso... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Rider indagini sulle condizioni di... Temi più discussi: Deliveroo, Glovo e lo sfruttamento: riders in sciopero; Deliveroo, convalidato il controllo giudiziario: Stipendi sotto la soglia di povertà; Deliveroo, gip convalida il controllo giudiziario nell’inchiesta per caporalato; Rider, tra consegne a 2,50 euro e turni da 12 ore. Lontano dai campi di pomodoro ecco il caporalato 2.0. Rider, tra consegne a 2,50 euro e turni da 12 ore. Lontano dai campi di pomodoro ecco il caporalato 2.0Paghe basse per le consegne, un algoritmo che decide e per cui se rifiuti una consegna scendi di ranking, lo stress legato ai ritardi dei ristoranti che ricadono poi sul rider, la città in salità che ... primocanale.it Rider Glovo sfuttati, gip convalida commissariamentoIl giudice ha nominato Andrea Adriano Romanò come amministratore giudiziario con il compito di vigilare sulla società e di procedere alla regolarizzazione dei lavoratori. Foodinho dovrà inoltre ... secondopianonews.it @dillo.a.noi.roma Roma viale Etiopia - piazza Addis Abeba: quartiere ostaggio di violente risse tra rider esenzatetto - facebook.com facebook Il 14 marzo sarà la giornata nazionale di mobilitazione dei rider di Glovo e Deliveroo. La fase aperta dall’indagine giudiziaria rappresenta una concreta opportunità di cambiamento delle condizioni di lavoro nel settore. Superiamo l’attuale modello di sfruttame x.com