Rider con paghe sotto la soglia di povertà

Il pubblico ministero di Milano, Paolo Storari, ha deciso di intervenire subito. Ha disposto il controllo giudiziario per Foodinho, la società di consegne di Glovo, accusata di paghe troppo basse. I rider denunciano di ricevere salari sotto la soglia di povertà. La procura ha deciso di verificare le condizioni di lavoro e i pagamenti, mentre l’azienda si difende. L’inchiesta si concentra sui presunti caporalati e le modalità di pagamento dei corrieri.

