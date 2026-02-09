Rider con paghe sotto la soglia di povertà
Il pubblico ministero di Milano, Paolo Storari, ha deciso di intervenire subito. Ha disposto il controllo giudiziario per Foodinho, la società di consegne di Glovo, accusata di paghe troppo basse. I rider denunciano di ricevere salari sotto la soglia di povertà. La procura ha deciso di verificare le condizioni di lavoro e i pagamenti, mentre l’azienda si difende. L’inchiesta si concentra sui presunti caporalati e le modalità di pagamento dei corrieri.
Il pm di Milano Paolo Storari ha disposto in via d'urgenza il "controllo giudiziario" per caporalato per Foodinho, la società di delivery del colosso Glovo. Secondo gli accertamenti, ai rider, 40mila impiegati in tutta Italia, sarebbero state corrisposte paghe "sotto la soglia di povertà" e ci.🔗 Leggi su Today.it
"Glovo sfrutta i rider, paghe sotto la soglia di povertà". Controllo giudiziario per Foodinho srl
Un controllo giudiziario ha coinvolto Foodinho srl, la società dietro la piattaforma Glovo, accusata di sfruttare i rider.
La Procura di Milano mette sotto controllo giudiziario Foodinho-Glovo: "Caporalato, salari sotto la soglia di povertà"
La Procura di Milano ha messo sotto controllo giudiziario Foodinho, la piattaforma di consegne del colosso spagnolo Glovo.
