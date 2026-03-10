Referendum costituzionale cresce il Comitato lecchese per il no

Il Comitato lecchese per il no al referendum costituzionale sta ricevendo nuove adesioni a partire dall’inizio di febbraio. Le iniziative si sono già svolte in diversi comuni della provincia, tra cui Bulciago, Dolzago, Olginate, Osnago, Mandello, Missaglia, Oggiono, Costa Masnaga, Imbersago, Merate, Lecco, Verderio, Civate e Paderno. Nei prossimi giorni sono previste ulteriori attività in diverse località della zona.

"Invitiamo a votare 'no': l'autonomia della magistratura è garanzia di equilibrio dei poteri. Due CSM separati indeboliscono la democrazia. Prossimi appuntamenti a Monte Marenzo, Valgreghentino, Colico" Noi cittadine e cittadini della provincia di Lecco invitiamo a votare NO al referendum per la riforma dell'ordinamento della magistratura perché: Invitiamo a sostenere le iniziative del Comitato lecchese per il NO, costituito da: Anpi, Alleanza Verdi e Sinistra, Arci Comitato Lecco Sondrio, Cgil, Comitato per l'acqua pubblica, Coordinamento per la Democrazia Costituzionale, Emergency Lecco e Merate, Federconsumatori,... 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Il comitato “Società civile per il NO nel referendum costituzionale” ha aperto una raccolta fondi in microdonazioni. Il comitato è stato costituito per difendere la Costituzione e una Giustizia imparziale, e per invitare le elettrici e gli elettori a votare NO al referendu x.com