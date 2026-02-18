Referendum sulla magistratura | il Comitato lecchese per il NO si amplia

Il Comitato lecchese per il No si espande, perché sempre più cittadini si oppongono alla riforma della magistratura. Da inizio febbraio, il gruppo ha ricevuto nuovi sostenitori, tra cui insegnanti e professionisti, che vogliono fermare le modifiche proposte. Nei prossimi giorni, il numero di adesioni continua a crescere, mentre si organizzano incontri pubblici per spiegare le ragioni del no.

Continuano le adesioni all'appello lanciato a inizio febbraio dal Comitato "Società civile per il NO nel referendum costituzionale" della provincia di Lecco. Di seguito il testo aggiornato con le nuove firme. Iniziative si sono già svolte a Bulciago, Dolzago, Olginate, Osnago e Costa Masnaga, mentre nei prossimi giorni sono in programma: Noi cittadine e cittadini della provincia di Lecco invitiamo a votare NO al referendum per la riforma dell'ordinamento della magistratura perché: ANPI, Alleanza Verdi e Sinistra, ARCI Comitato Lecco Sondrio, CGIL, Comitato per l'acqua pubblica, Coordinamento per la Democrazia Costituzionale, Emergency Lecco e Merate, Forum Salute Mentale di Lecco, Giovani Democratici, Il coraggio della pace disarma, Legambiente Lecco, Legambiente Lario Orientale, Libera, Lista civica Colico di tutti, Lista civica Colico più comunità, Movimento 5 Stelle, Partito Democratico, Rete Radiè Resch Lecco, Rifondazione Comunista Lecco, Telefono Donna, Unione Donne in Italia, prof.🔗 Leggi su Leccotoday.it

Terni, si amplia la platea del comitato per il ‘Sì’ al referendum sulla giustizia: lanciato anche il gruppo dei giovani I NOMIA Terni si allarga il gruppo a favore del sì al referendum sulla giustizia.

Leggi anche: Referendum sulla riforma della magistratura, Belluomo responsabile territoriale del comitato 'Cittadini per il sì'

Referendum per la separazione delle carriere: le voci per il si

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.