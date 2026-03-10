Nel 2026, il mercato delle assicurazioni auto attraversa un momento difficile, con i premi che continuano ad aumentare per il terzo anno consecutivo. Le compagnie assicurative applicano tariffe più alte, mentre i guidatori cercano strategie per ridurre i costi delle polizze. La situazione riflette un trend di crescita dei costi nel settore, che interessa gli automobilisti italiani.

Il mercato delle assicurazioni auto si trova in una fase critica nel 2026, con i prezzi che continuano la loro salita per il terzo anno consecutivo. L’Istituto Tedesco Qualità e Finanza ha appena pubblicato una guida dettagliata che analizza ventisette compagnie, offrendo agli automobilisti uno strumento fondamentale per navigare tra costi crescenti e servizi variabili. La rilevazione dell’Ivass conferma che nel terzo trimestre del 2025 il costo medio della polizza Rc auto è arrivato a 436,8 euro, un aumento del 5% rispetto all’anno precedente. Questo rincaro, se corretto per l’inflazione, rappresenta comunque una crescita reale del 3,4%, ponendo un peso significativo sui bilanci familiari. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rc auto: premi in salita, guida per risparmiare

Articoli correlati

Leggi anche: RC Auto sempre più cara: come risparmiare davvero senza correre rischi

Leggi anche: RC auto sempre più cara, ecco come risparmiare sul premio senza brutte sorprese

How to Develop Laser Focus in a World Full of Distractions

Aggiornamenti e notizie su Rc auto premi in salita guida per...

Temi più discussi: RC Auto 2026, ecco quanto è aumentata davvero con le nuove tasse; Polizze RC auto di marzo 2026: prezzi, massimali e coperture a confronto; Per le polizze Rc Auto suona il rincaro. L’incremento è del 5%; RC auto, a febbraio premi medi in aumento in Italia. In Trentino-Alto Adige costi sotto la media nazionale.

RC auto 2026: quanto sono aumentati i premi dopo le nuove tasseIl 2026 rappresenta un punto di svolta per le assicurazioni obbligatorie dei veicoli in Italia, con aumenti che hanno sorpreso molti automobilisti alla ricezione del rinnovo della polizza. La crescita ... autotoday.it

RC Auto, quanto si paga oggi: i dati IVASS dell’ultimo trimestre 2025Nel terzo trimestre 2025 il premio RC Auto è salito a 437 euro. Tutti i dati IVASS su prezzi, differenze territoriali, scatola nera e bonus malus. facile.it

Minaccia con un bastone l'ex amante e il marito, poi tenta di investirli con l'auto Arrestato a Catania pluripregiudicato... LEGGI L'ARTICOLO - facebook.com facebook

È sempre più complicato trovare le automobili e i veicoli con cui testare alcuni tipi di guardrail: le leggi sono ferme a un’epoca in cui le auto erano molto più leggere, e fuori dalle autostrade è un problema x.com